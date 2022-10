POL-PPMZ: Betrunken in Damentoilette

Mainz (ots) - Gestern gegen 18:30 Uhr sitzt eine 48-jährige mit ihrem 21 Jahre alten Sohn auf einer Bank in der Fußgängerzone Am Brand. Völlig unerwartet bekommt sie dort eine Flasche Parfum an den Kopf geworfen. Der Flaschenwerfer, ein 50-jähriger ohne festen Wohnsitz war zuvor bereits durch sein aggressives Verhalten dort aufgefallen, unter anderem trat er gegen Mülleimer. Er flüchtete in eine Umkleide eines ...

mehr