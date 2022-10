Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Geldbörsen entwendet

Mainz (ots)

Vermutlich im Bereich des Mainzer Marktes wurde der 83-jährigen Seniorin aus dem Landkreis Mainz-Bingen am 05.10.2022, gegen 16:00 Uhr die Geldbörse aus der Umhängetasche, die sie die ganze Zeit am Körper getragen hatte, entwendet. In der Geldbörse befand sich ein mittlerer dreistelliger Geldbetrag und persönliche Dokumente. Die Geldbörse wurde wenig später im Bereich der Markthäuser aufgefunden. Die Dokumente waren noch vorhanden, das Bargeld fehlte. Die Polizei weißt in diesem Zusammenhang noch einmal darauf hin, keine solch hohen Bargeldbeträge mitzuführen. Die allermeisten Käufe lassen sich bargeldlos bezahlen. Geldbörsen sollten auch nur in einer verschlossenen Tasche eng am Körper mitgeführt werden, wobei der Verschluss nach innen zum Körper zeigen sollte.

Gegen 16:30 Uhr tippte ein Unbekannter einer 87-Jährige an der Kaiserstraße Ecke Neubrunnenplatz von hinten an den Rücken. Als die Dame sich umdrehte, greift der Mann über ihre Schulter gezielt in die Vordertasche ihres mitgeführten Rollators und entwendet die dort liegende Geldbörse, in der sich neben den üblichen Dokumenten ein geringer Bargeldbetrag befand. Anschließend flüchtet der Täter über die Kaiserstraße in Richtung Parcusstraße. Er wird wie folgt beschrieben: etwa 30 Jahre alt, auffällig klein mit etwa 1,60 Meter Körpergröße, untersetzt, hageres Gesicht. Er war komplett in schwarz bekleidet und hatte eine Kapuze über den Kopf gezogen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell