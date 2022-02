Polizei Düsseldorf

POL-D: Zeugen melden lauten Streit in Lierenfeld: Polizei betritt Wohnung und findet Cannabis und Kokain - Über 4.000 Euro mögliches Dealgeld sichergestellt

Bild-Infos

Download

Düsseldorf (ots)

Einen lautstarken Streit konnten Polizeibeamte heute Nacht in der Wohnung eines 22-Jährigen in Lierenfeld letztlich nicht feststellen. Dafür stießen die Streifenteams auf Marihuana, Kokain, mögliches Dealgeld und entsprechende Verkaufsutensilien in der Wohnung.

Nach Stand der bisherigen Ermittlungen ging bei der Leitstelle der Polizei Düsseldorf ein Notruf wegen eines lautstarken Streits zwischen Mann und Frau in einer Wohnung an der Karl-Geusen-Straße ein. Auf Klingeln öffnete den alarmierten Streifenteams der 22-jährige Wohnungsinhaber. Dieser beteuerte, dass in seinen "vier Wänden" alles in Ordnung sei. Um sich selbst ein Bild von der Situation zu machen und Gefahren auszuschließen, betraten die Einsatzkräfte die Wohnung. Eine weitere Person war zwar nicht in der Wohnung, dafür weckten offen herumliegende Betäubungsmittel das Interesse der Beamten. Die Wohnung wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft gründlich durchsucht. Insgesamt konnten die Beamten 286 Gramm Marihuana, 3,8 Gramm Kokain, über 4.000 Euro mögliches Dealgeld und diverse Verkaufsutensilien beschlagnahmen. Nach einer Nacht im Polizeipräsidium durfte der 22-jährige Deutsche heute in seine Wohnung zurückkehren. Unbenommen davon wurde ein entsprechendes Strafverfahren wegen des Verdachts des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell