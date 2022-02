Polizei Düsseldorf

POL-D: Nettetal -A61 Richtung Koblenz - Schwerer Verkehrsunfall - 50-jähriger Autofahrer tödlich verletzt

Düsseldorf (ots)

Montag, 7. Februar 2022, 16:15 Uhr

Tödlich verletzt wurde gestern Nachmittag ein 50-jähriger Autofahrer aus den Niederlanden, als er die Kontrolle über seinen Pkw verlor und unter den Sattelauflieger eines Lkw geriet.

Den ersten Unfallermittlungen zufolge befanden sich zwei Sattelzüge kurz nach dem Grenzübergang Grenzwald in einem Überholvorgang. Von hinten näherte sich zu diesem Zeitpunkt der 50-Jährige in seinem Peugeot mit hoher Geschwindigkeit. Nach jetzigem Stand versuchte er die Lkw rechts über den Seitenstreifen zu überholen. Hierbei übersah er einen hier stehenden Sattelzug eines 40-Jährigen und geriet unter dessen Auflieger. Der 50-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der Fahrer des stehenden Sattelzuges erlitt einen Schock und musste durch Notfallseelsorger betreut werden. Die Unfallspurensicherung erfolgte durch das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Düsseldorf. Die Ermittlungen dauern an.

