POL-D: Nach Raub am Geldautomaten - Aufmerksame Zeugin gibt entscheidenen Hinweis - Tatverdächtiger festgenommen - U-Haft

Düsseldorf (ots)

Unsere Pressemeldung von Freitag, 4. Februar 2022

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/5138665

Dank des Hinweises einer aufmerksamen Zeugin, konnten Beamtinnen und Beamte der Düsseldorfer Polizei bereits am Freitag einen Tatverdächtigen nach dem Raub in Stadtmitte festnehmen. Der 31-Jährige steht in Verdacht, einen Senior am vergangenen Donnerstag an dem Geldautomaten einer Bankfiliale Am Wehrhahn zur Seite gestoßen und Bargeld entwendet zu haben. Der Mann wurde bereits vorgeführt und befindet sich in Untersuchungshaft.

Am Freitagabend, 4. Februar 2022, meldete sich die Zeugin bei der Polizei und teilte mit, dass sie den Tatverdächtigen nach dem Raub an dem Geldautomaten wiedererkannt habe und sich dieser aktuell in einer Spielothek gegenüber der Bankfiliale aufhalten würde. Die Beamtinnen und Beamten suchten die Lokalität auf und konnten den Verdächtigen dort festnehmen. Weitere Ermittlungen und Vernehmungen erhärteten den Verdacht, dass es sich bei dem Mann um den Räuber handeln könnte. Der 31 Jahre alte Mann aus Usbekistan, der keinen festen Wohnsitz hat, ist bereits mehrfach aufgrund gleichgelagerter Taten kriminalpolizeilich in Erscheinung getreten. Ein Richter schickte ihn in Untersuchungshaft.

