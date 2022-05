Polizei Bielefeld

POL-BI: PKW-Aufbrecher aktiv

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Heepen- Mitte-

Zwischen Sonntag, 29.05.2022, und Montag, brachen Täter erfolgreich zwei Fahrzeuge auf. Die Polizei erinnert: Lassen sie keine Wertsachen - weder offen sichtbar noch versteckt - im Fahrzeug zurück! Einbrecher kennen die Verstecke, geben Sie ihnen keine Chance!

Der Audi A1 einer Bielefelderin stand am Sonntagabend gegen 22:00 Uhr in der Straße Steinword geparkt. Montagmorgen um 07:30 Uhr stellte die Bielefelderin fest, dass PKW-Aufbrecher während der Nacht die Limousine aufgebrochen und aus dem Handschuhfach eine Geldbörse gestohlen hatten.

Zwischen 20:00 Uhr und 23:30 Uhr am Montag brachen Täter an der Herforder Straße, in der Nähe der Jöllheide, einen Renault Twingo auf. Aus dem PKW entwendeten die Unbekannten ein auf dem Beifahrersitz sichtbar liegendes mobiles Navigationsgerät.

Zeugen werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 16 unter 0521-545-0 zu wenden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell