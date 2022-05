POL-BI: Verletzter nach Auseinandersetzung - Zeugen gesucht

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Sennestadt - In der Nacht auf Sonntag, 29.05.2022, entdeckten Polizeibeamte mehrere Sachbeschädigungen an Fahrzeugen, die an der Paderborner Straße geparkt worden waren. Zwischen 02:30 Uhr und 03:00 Uhr rissen unbekannte Täter überwiegend die hinteren Kennzeichen samt Halterung an sechs Fahrzeugen ab, die auf einem Seitenstreifen der Paderborner Straße gegenüber der Einmündung ...

mehr