Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Heckenbrand

Sonneberg (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch rückten Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in die Mürschnitzer Straße in Sonneberg aus. Vor Ort wurde eine in Brand stehende Hecke vor einem Wohnhaus festgestellt - ersten Erkenntnissen zufolge könnte sich ein in der Nähe befindlicher Komposthaufen selbst etnzündet haben, sodass das Feuer auf die Hecke übergriff. Mindestens einer der Ersthelfer wurde beim Versuch, den Brand mittels Feuerlöscher zu löschen, leicht verletzt. Glücklicherweise konnte der Verletzte jedoch nach Begutachtung im Krankenhaus wieder entlassen werden. An der Hecke entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro, es wurden ca. 10-15 Meter des Buches durch das Feuer zerstört.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell