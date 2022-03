Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unangepasste Geschwindigkeit und Alkoholkonsum zählen zu Hauptunfallursachen: Analyse des Straßenverkehrsunfallgeschehens für den Schutzbereich der Landespolizeiinspektion Saalfeld 2021

Bild-Infos

Download

Landkreise Saalfeld-Rudolstadt, Saale-Orla und Sonneberg (ots)

Die für das Jahr 2021 erstellte Verkehrsunfallanalyse der Landespolizeiinspektion (LPI) Saalfeld liegt in Form einer Presseausgabe vor und wird nach Anforderung über die Pressestelle der LPI Saalfeld den berechtigten Personen (Pressevertretern/-mitarbeitern) zur Verfügung gestellt. Allgemein ist anzumerken, dass das abgebildete Verkehrsaufkommen sowie das damit verbundene Verkehrsunfallgeschehen auch 2021 von pandemiebedingten Einflüssen geprägt war. Im Schutzbereich der Landespolizeiinspektion Saalfeld wurden 2021 insgesamt 5230 Verkehrsunfälle polizeilich erfasst, dies entspricht 15 Unfällen weniger als im Vorjahr 2020. Bei 576 Verkehrsunfällen mit Personenschaden wurden 718 Personen verletzt sowie sieben Personen getötet. Seit Beginn der Einführung der "neuen" Statistik im Jahr 1990 wurden 2021 die niedrigsten Zahlen an Verkehrsunfällen allgemein, verbunden mit Verletzten und Getöteten, erfasst. Gründe hierfür könnten darin liegen, dass der Ausbau der Straßen fortschritt, viele erkannte Unfallschwerpunkte durch bauliche Maßnahmen entschärft sowie die Sicherheitsausstattung in Fahrzeugen verbessert wurden. Nicht unerwähnt sollte in diesem Zusammenhang die Prävention, bestehend aus Verkehrsüberwachung, Verkehrserziehung sowie Unfallanalyse, bleiben. Bezogen auf die Einwohnerzahlen der drei der LPI Saalfeld zugehörigen Landkreise weist der Landkreis Saale-Orla die höchste Unfallhäufigkeit auf. Als Hauptunfallursachen gelten weiterhin nicht angepasste bzw. überhöhte Geschwindigkeit, Vorfahrtsverstöße und Alkoholkonsum. Hinsichtlich der gesamten Verkehrsunfälle unter Alkoholeinfluss gab es 2021 97 Vorfälle, ein leichter Rückgang zu 108 Vorfällen im Jahr 2020. Darüber hinaus wurden 510 folgenlose Trunkenheitsfahrten durch die eingesetzten Beamten der LPI Saalfeld festgestellt bzw. angezeigt. In Anbetracht der oben genannten Zahlen ist es weiterhin das polizeiliche Ziel, die Gesamtunfallzahlen, insbesondere mit Personenschäden, zu reduzieren sowie die Hauptunfallursachen fortlaufend zu bekämpfen. Für Rückfragen steht die Pressestelle der LPI Saalfeld unter den u.a. Kontaktaufnahmemöglichkeiten zur Verfügung. Die Herausgabe der Polizeilichen Kriminalstatistik 2021 der LPI Saalfeld erfolgt frühestens ab Mitte nächster Woche über das hier genutzte Medium.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell