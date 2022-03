LPI-SLF: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 79-Jährigen

Sonneberg (ots) - Am Montagnachmittag wurde eine Person in Sonneberg durch einen Verkehrsunfall leicht verletzt. Eine 49-jährige PKW-Fahrerin befuhr den Kreisverkehr in der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße in Sonneberg. Die Vorfahrtsberechtigte wurde jedoch durch eine weitere, in den Kreisverkehr einfahrende, Frau übersehen, sodass es zum Zusammenstoß kam. Dadurch wurde eine 17-jährige Mitfahrerin leicht verletzt, welche ...

mehr