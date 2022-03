Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: "Girls-Day" in der LPI Saalfeld am 28.04.2022

Saalfeld (ots)

Am Donnerstag, dem 28.April 2022, lädt auch die Landespolizeiinspektion Saalfeld zum alljährlichen "Girls Day" ein und gewährt interessierten Mädchen einen Einblick in die tägliche Polizeiarbeit. Neben Auskünften zum Berufsalltag, Hinweisen zu den Einstellungsvoraussetzungen sowie zum Ablauf des Eignungs- und Auswahlverfahrens in Meiningen wird es u.a. auch noch Einblicke in die Arbeiten der Kriminalpolizeiinspektion sowie eine kurze Vorstellung der Polizei-Einsatz-Trainer geben. Der Behördenleiter der LPI wird die Teilnehmer ab 10:00 Uhr am Standort in Saalfeld willkommen heißen und weitere Beamte werden die darauffolgenden, drei Stunden mit interessanten Einblicken füllen. Anmeldungen können über die offizielle Seite https://www.girls-day.de/ unter der Rubrik "Ein Tag bei der Saalfelder Polizei", Ort: Saalfeld/Saale erfolgen. Darüber hinaus stehen allen Interessierten die Einstellungsberater in allen drei der LPI Saalfeld zugehörigen Landkreisen zur Verfügung. Die Kontaktdaten zu den Ansprechpartnern in Saalfeld, Sonneberg und Schleiz sind unter https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpisaalfeld abrufbar.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell