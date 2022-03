Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Corona-Demonstrationen mit rund 1500 Teilnehmern in allen drei Landkreisen

Landkreise Saalfeld-Rudolstadt, Saale-Orla und Sonneberg (ots)

Am Montagabend waren wieder mehrere tausend Personen in allen drei der LPI Saalfeld zugehörigen Landkreisen unterwegs, um u.a. gegen die geltenden Corona-Maßnahmen zu demonstrieren. Im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt war die teilnehmerstärkste Veranstaltung im Sinne eines Aufzuges in Saalfeld mit rund 560 Teilnehmern. Im Landkreis Saale-Orla kamen die meisten Personen in Schleiz (450) sowie in Pößneck (120) zusammen. Im Landkreis Sonneberg waren u.a. rund 100 Teilnehmer in Sonneberg unterwegs. Insgesamt betreute die Polizei in allen drei Landkreisen nahezu zeitgleich 10 Veranstaltungen, wovon lediglich drei angemeldet waren, mit einer Gesamt-Teilnehmerzahl von rund 1500 Personen. Es wurden u.a. Plakate, Banner, Trillerpfeifen sowie teilweise Flaggen im Zusammenhang des Angriffskrieges Russland-Ukraine mitgeführt. Es kam zu keinen nennenswerten Vorkommnissen

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell