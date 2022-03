LPI-SLF: Beschuldigter entwendet Moped und stellt es später wieder ab - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Saalfeld (ots) - Am Donnerstag, dem 28.April 2022, lädt auch die Landespolizeiinspektion Saalfeld zum alljährlichen "Girls Day" ein und gewährt interessierten Mädchen einen Einblick in die tägliche Polizeiarbeit. Neben Auskünften zum Berufsalltag, Hinweisen zu den Einstellungsvoraussetzungen sowie zum Ablauf des Eignungs- und Auswahlverfahrens in Meiningen wird es u.a. auch noch Einblicke in die Arbeiten der ...

mehr