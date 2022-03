Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Frau ohne Führerschein mit Kind im Auto

Bed Lobenstein (ots)

Am gestrigen Nachmittag wurde eine 39-jährige Fahrerin in Bad Lobenstein einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Maßnahme gab sie zunächst an, ihre Führerschein vergessen zu haben. Bei einer Überprüfung wurde jedoch festgestellt, das die nunmehr Beschuldigte gar nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war - sie und ein im PKW befindliches Kind traten nach Beendigung aller Maßnahmen die Heimreise per Zug an. Es wurde eine Strafanzeige erstattet.

