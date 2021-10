Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Graffiti

Weimar (ots)

In der Zeit vom 01.10.2021 bis zum 03.10.2021 wurde ein in der Bertuchstraße geparkter Lkw beschmiert. Unbekannte Täter be- sprühten den Kastenaufbau des Fahrzeuges an beiden Seiten mittels schwarzer, grüner, weißer und blauer Farbe. Die Schriftzüge hatten eine Größe von 3,60 Meter x 1,50 Meter und 3,00 Meter x 1,20 Meter. Es entstand ein Sachschaden von ca. 2.000 Euro.

