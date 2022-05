Polizei Bielefeld

POL-BI: Angetrunkener flüchtet nach Unfall und leistet Widerstand

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Brackwede-

Ein betrunkener Fahrrad-Fahrer leistete am Samstag, den 28.05.2022, nach einer Verkehrsunfallflucht Widerstand.

Gegen 15:00 Uhr hielt eine 30-jährige Bielefelderin mit ihrem Audi auf der Wittenberger Straße, nahe der Rostocker Straße, zu einem Teil auch auf dem Gehweg, um eine Insassin aussteigen zu lassen. Ein 51-jähriger Fahrrad-Fahrer aus Bielefeld befuhr in Schlangenlinien den Gehweg, verlor auf der Höhe des PKWs das Gleichgewicht und kippte gegen den Audi. Bei dem Versuch sich aufzurichten, kippte der 52-Jährige erneut gegen das Fahrzeug. Der Radfahrer schimpfte, schlug mit der flachen Hand auf das Audi Dach und radelte weiter in Schlangenlinien in Richtung Briloner Straße davon, ohne sich um den entstandenen Schaden an dem Audi zu kümmern. Die 30-Jährige rief die Polizei und verfolgte den Flüchtenden bis zu einem Supermarkt an der Briloner Straße.

In dem Gespräch der Polizisten mit dem Radfahrer entstand der Verdacht, dass dieser vor Fahrtantritt Alkohol konsumiert hatte. Ein Alkohol-Test verlief positiv.

Als eine Ärztin dem Bielefelder im Krankenhaus eine Blutprobe entnehmen wollte, begann dieser unvermittelt, sich zur Wehr zu setzen. Er versuchte die Polizisten zu schlagen, beißen, kratzen und anzuspucken. Den Beamten gelang es den 51-Jährigen zu fesseln, so dass die Blutprobe entnommen und er anschließend untersucht werden konnte.

Bei dem Widerstand erlitten ein Polizist und eine Polizistin Verletzungen, die im Krankenhaus behandelt werden mussten.

Die Polizeibeamten leiteten Strafverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Straßenverkehrsgefährdung mit Fahrunsicherheit infolge Alkoholgenuss ein.

