BPOL NRW: Hosentasche von Schlafendem aufgeschnitten - Bundespolizisten nehmen mutmaßlichen Dieb fest

Münster (ots) - Am Montagabend (13. Juni) hat die Bundespolizei einen gesuchten Straftäter am Münsteraner Hauptbahnhof verhaftet. Der 49-jährige Mann wurde durch die Beamten im Hauptbahnhof angetroffen und kontrolliert. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass die Staatsanwaltschaft Osnabrück den Mann per Haftbefehl zur Festnahme ...

mehr