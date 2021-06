Polizei Paderborn

POL-PB: Rollerfahrer kommt zu Fall - silberfarbener Golf flüchtet

Paderborn (ots)

(CK) - Am Dienstagmorgen (22.06., 06.25 Uhr) war ein 32-jähriger Mann aus Paderborn mit seinem Roller auf dem Piepenturmweg aus Richtung Innenstadt kommend unterwegs. Er beabsichtigte, nach rechts in den Berliner Ring habe abzubiegen. Als die dortige Ampel auf Grünlicht schaltete, fuhr der Man in den Kreuzungsbereich ein. Während seines Abbiegevorgangs kam es zu einem Beinahe-Zusammenstoß mit einem silberfarbenen Golf, der in Gegenrichtung auf dem Piepenturmweg in Richtung Innenstadt unterwegs gewesen war und seinerseits nach links auf den Berliner Ring abbiegen wollte. Um eine tatsächliche Kollision zu vermeiden, musste der Rollerfahrer so stark abbremsen, dass er infolgedessen zu Fall kam.

Der Fahrer des silberfarbenen Golfs, der dies sehr wohl bemerkt haben muss, setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den am Boden Liegenden zu kümmern und seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Der 32-jährige Paderborner wurde leicht verletzt. Er begab sich selbständig in ärztliche Behandlung. An seinem Roller entstand geringer Sachschaden.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dieser Unfallflucht machen? Wer kann Hinweise zu dem flüchtigen silberfarbenen Golf geben?

Angaben dazu nimmt die Polizei in Paderborn unter der Telefonnummer 05251 306-0 entgegen.

