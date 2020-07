Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - 56-jähriger Radfahrer erleidet lebensgefährliche Verletzungen

Papenburg (ots)

Ein 56-jähriger Pedelec-Fahrer hat sich heute Morgen bei einem Unfall lebensgefährliche Verletzungen zugezogen.

Der Mann war gegen 06.10 Uhr auf dem Radweg der Bahnhofstraße in Richtung "An der alten Werft" unterwegs, als er mit einem Straßenschild kollidierte und auf die Fahrbahn stürzte. Hierbei zog er sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Ines Kreimer

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 - 204

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell