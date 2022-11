Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Nach Unfall weitergefahren

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Vereinsstraße; Unfallzeit: 27.11.2022, 19.55 Uhr;

Im Vorbeifahren gestreift hat ein Unbekannter mit seinem Wagen am Sonntag in Gronau ein anderes Auto. Dessen Fahrer war gegen 19.55 Uhr auf der Vereinsstraße aus Richtung Ochtruper Straße kommend unterwegs. Dort wollte er nach links in den Friedensweg abbiegen. Der Unbekannte fuhr rechts am wartenden Pkw vorbei, schrammte an der Seite entlang und setzte die Fahrt fort. Bei dem betreffenden Fahrzeug soll es sich um einen rot lackierten Pkw ähnlich einem Citroen Berlingo mit BOR-Kennzeichen gehandelt haben. Die Polizei bittet um Hinweise: Tel. (02562) 9260. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell