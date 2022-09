Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verkehrsunfallflucht auf Parlplatz

Celle (ots)

Langlingen - Bereits am Samstag, 03.09.2022, ist es auf dem Parkplatz des örtlichen Lebensmittelmarktes in Langlingen zu einem Verkehrsunfall, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, gekommen. Der Verursacher hat sich jedoch nicht um die Regulierung des Schadens bemüht, sondern hat die Örtlichkeit verlassen. Die Polizei in Lachendorf sucht jetzt nach möglichen Zeugen des Unfalls. Diese wenden sich bitte an die Polizei in Lachendorf unter: 05145-28421 0

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell