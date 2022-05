LPI-J: Verkehrskontrolle

Weimar (ots) - An der Einfahrt zu einem Parkplatz in der Kromsdorfer Straße kam es am Mittwochabend zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Wie sich herausstellte, ging der Fahrer des Motorrades irrtümlich davon aus, dass der vor ihm fahrende Pkw nach links auf das Gelände eines Schellimbissrestaurants abbiegen wollte. In diesem Zuge wollte der 44-jährige Motorradfahrer an dem Skoda rechts vorbeifahren. Doch dem war nicht so. Die Intension des Autofahrers ...

mehr