LPI-J: Zigarettengenuss führt zum Brand

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Zu einem Raubdelikt kam es Dienstagabend in Kahla. Eine 39-Jährige und ihr 40 Jahre alter Begleiter betraten gegen 19:00 Uhr einen Einkaufsmarkt in der Bachstraße. Hier konnte sie von einer Mitarbeiterin dabei beobachtet werden, wie sie durch die Gänge liefen und Lebensmittel in ihrem Rucksack verstauten. Während die Täterin die Ware in den Rucksack steckte, versuchte ihr männlicher ...

