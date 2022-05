Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gewürgt, um mit Beute zu entkommen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Zu einem Raubdelikt kam es Dienstagabend in Kahla. Eine 39-Jährige und ihr 40 Jahre alter Begleiter betraten gegen 19:00 Uhr einen Einkaufsmarkt in der Bachstraße. Hier konnte sie von einer Mitarbeiterin dabei beobachtet werden, wie sie durch die Gänge liefen und Lebensmittel in ihrem Rucksack verstauten. Während die Täterin die Ware in den Rucksack steckte, versuchte ihr männlicher Kompagnon die Kameras zu verdecken. Als die Frau den Kassenbereich ohne zu zahlen passieren wollte, wurde sie durch eine Mitarbeiterin angesprochen. Daraufhin würgte die 39-jährige Diebin die Angestellte und flüchtete. Auch der 40-Jährige kam kurze Zeit später zur Kasse und wollte zum Schein seine Waren bezahlen. Aufgrund seiner Mittäterschaft wurde er aber von den Mitarbeitern bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Gegen beide Personen wurde nun ein Ermittlungsverfahren eröffnet.

