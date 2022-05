LPI-J: Abgemeldet unterwegs

Weimar (ots) - In Neumark und in Ramsla wurden am Dienstagvormittag Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Während der jeweils einstündigen Kontrollen wurden insgesamt 23 Verkehrsteilnehmer mit einem Verwarngeld belegt, weil sie zu schnell unterwegs waren. Man sollte meinen, dass die Autofahrer durch die Kontrollen sensibilisiert wurden, aber weit gefehlt. Schon am Nachmittag kontrollierten die Beamten erneut in Ramsla. Hierbei wurden zwölf Temposünder festgestellt. ...

