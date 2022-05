Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Beim Wiedereinfahren übersehen

Jena (ots)

Zu einem schweren Unfall kam es am Dienstagnachmittag in der Rudolstädter Straße. Eine 76-Jährige befuhr mit ihrem VW die Rudolstädter Straße in Richtung Innenstadt und hielt auf Höhe Hopfenweg kurz am rechten Fahrbahnrad an. Ein 29-jähriger Radfahrer war ebenfalls auf der Rudolstädter Straße unterwegs und nutzte hier die rechte Straßenseite. Als die VW-Fahrerin wieder in den fließenden Verkehr einfahren wollte, übersah sie den von hinten kommenden Radfahrer und kollidierte mit diesem. Daraufhin stürzte der junge Mann und musste ins Klinikum gebracht werden.

