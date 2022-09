POL-CE: Rollerdiebe festgestellt

29308 Wolthausen (ots) - Am Samstag, 03.09.2022, kam es gegen 09:40 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht im Bereich der Örtzebrücke/Bundesstraße 3, OT Wolthausen. Eine 82 jährige Frau aus Groß Hehlen befuhr mit ihrem PKW VW Polo aus Celle kommend die B 3 in Fahrtrichtung Bergen. Kurz vor dem Ortseingangsbereich der Ortschaft Wolthausen, kam die Fahrzeugführerin in ...

mehr