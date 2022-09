Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verkehrssicherheitsarbeit durch stationäre Verkehrskontrollen

Celle (ots)

Celle - Bereits am vergangenen Montagnachmittag sind durch die Kollegen und Kolleginnen der PI Celle an zwei verschiedenen Standorten im Celler Stadtbereich Verkehrskontrollen durchgeführt worden. Schwerpunkt der Kontrolle ist die Überprüfung der Fahrtüchtigkeit der Fahrzeugführer gewesen. Insbesondere die Beeinflussung durch Alkohol oder andere berauschende Substanzen. Es sind in der Zeit 81 Fahrzeugführer kontrolliert worden. Hierbei ist bei keinem Fahrzeugführer eine Beeinflussung festgestellt worden. Im Rahmen der Kontrolle sind dabei insgesamt 15 Verkehrsordnungswidrigkeiten festgestellt und geahndet worden. Bei den Ordnungswidrigkeiten hat es sich um Verstöße gegen die Anschnallpflicht, das Fehlen von Dokumenten und auch die unbefugte Nutzung des Mobiltelefon gehandelt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell