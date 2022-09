Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Fahrradeigentümer/-in gesucht

Celle (ots)

Celle - Bereits in der Nacht des 25.06.2022 ist ein Herrenfahrrad der Firma Rehberg bei drei Beschuldigten festgestellt worden. Da diese einräumen, dass das Fahrrad zuvor im Bereich des Brandplatz in Celle entwendet worden ist, wird nun der Eigentümer des Fahrrad gesucht. Wer Hinweise geben kann, wendet sich bitte an die Polizei in Celle, 05141/277-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell