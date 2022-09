Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verkehrsunfallflucht nach Spiegelanstoß

Celle (ots)

Lachendorf - Bereits am Montag, 29.08.2022, ist es in der Wiesenstraße in Lachendorf, zwischen 11:10 Uhr und 11:25 Uhr, zu einem Verkehrsunfall gekommen. Hierbei ist der Spiegel eines am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß abgestellten PKW beschädigt worden. Wer Hinweise zu diesem Verkehrsunfall geben kann, wendet sich bitte an die Polizei in Lachendorf, unter 05145/284210

