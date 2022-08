Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Schwerer Verkehrsunfall im Wohngebiet

Celle (ots)

Gegen 16:20 Uhr am heutigen Tag befuhr der 85-jährige Fahrzeugführer mit seiner 82-jährigen Beifahrerin in Celle die Witzlebenstraße in Richtung Winsener Straße. Aus ungeklärter Ursache kam er mit seinem PKW wiederholt gegen den rechten Bordstein und auf den Gehweg. Nach ungefähr 200 Metern kam es auf dem Gehweg zu einem Aufprall auf einen Straßenbaum. Der Baum brach ab, der PKW überschlug sich und kam nach dem Überschlag wieder auf allen vier Rädern zum Stehen. Fahrer und Beifahrerin kamen schwer verletzt ins Krankenhaus. Glücklicherweise befanden sich zum Unfallzeitpunkt keine Fußgänger auf dem Gehweg, so dass ansonsten niemand verletzt wurde.

