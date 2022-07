Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Sachbeschädigung an einem Radlader in Bexbach

Bexbach (ots)

Ein bis dato Unbekannter Täter beschädigte in der Zeit zwischen dem 22.07.2022 (15:00 Uhr) und dem 25.07.2022 (07:00 Uhr) einen Radlader, indem er an diesem mit einem unbekannten Gegenstand die Frontscheibe einwarf und hierdurch komplett beschädigte. Der Radlader stand zum Tatzeitpunkt hinter der Höcherberghalle in Bexbach, wo momentan durch die geschädigte Institution Abrissarbeiten durchgeführt werden.

Hinweise bitte an den Polizeiposten in Bexbach (06826/92070) oder an die Polizeiinspektion in Homburg (06841/1060).

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell