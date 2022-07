Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Mandelbachtal- Heckendalheim

Mandelbachtal (ots)

Am Samstag, 23.07.2022, gegen 23:00 Uhr kam es in der St. Ingberter Straße in Heckendalheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Demnach war ein grauer Audi mit einem in Höhe der Hausnummer 118 geparkten PKW kollidiert. Eine Zeugin konnte noch beobachten, wie der Audi in Richtung L 108 flüchtete. Zum flüchtigen Fahrzeugführer liegen derzeit keinerlei Erkenntnisse vor. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, welche sachdienliche Angaben zur Tat machen können.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Homburg (Tel. 06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell