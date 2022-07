Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Sachbeschädigung an Pkw durch Heuballen in Bliesdalheim

Gersheim (ots)

Im Zeitraum vom 23.07.2022 ab ca. 22:00 Uhr bis zum 24.07.2022 ca. 17:28 Uhr wurde in Gersheim OT Bliesdalheim "In der Talsbach" ein geparkter Pkw durch einen Heuballen stark beschädigt. Der Heuballen, welcher sich zuvor auf einem Feld in der Verlängerung v.g. Straße befunden hatte, wurde durch einen oder mehrere unbekannte Personen ins Rollen gebracht. In Folge dessen rollte der Heuballen die Anhöhe hinunter und dort vermutlich ungebremst in einen Pkw, welcher in der Talsbach abgestellt war, hinein.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeidienststelle in Homburg (Tel.: 06841/1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell