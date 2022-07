LPI-SHL: Schlafen gelegt

Schmalkalden (ots) - In der Zeit vom 01.07.2022 bis 05.07.2022 gelangten bislang unbekannte Täter auf das Gelände einer Agrargenossenschaft im Asbacher Weg in Schmalkalden. Dort bedienten sie sich an der firmeneigenen Tankstelle und entwendeten mehr als 5.000 Liter Dieselkraftstoff. Der Entwendungsschaden beläuft sich auf knapp 10.000 Euro. Die geschädigte Agrargenossenschaft erstattete nun eine schriftliche Anzeige bei der Polizei. Hinweise nimmt die Meininger Polizei ...

