LPI-SHL: Dieseldiebe

Suhl (ots) - Dienstagvormittag befuhr ein 47-Jähriger mit seinem Renault den Rosenweg in Richtung Schleusinger Straße in Suhl. Beim Rechtsabbiegen übersah dieser einen 76-jährigen Radfahrer, welche trotz Verbotszeichen in Richtung Stadtzentrum unterwegs war. Es kam zur Kollision der Fahrzeuge, bei der der Senior stürzte. Dieser musste nachfolgend schwerverletzt ins Klinikum eingeliefert werden.

