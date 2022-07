Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht: Kleinottweilerstraße in Homburg-Jägersburg

Homburg (ots)

In der Nacht vom 23/24.07.2022, zwischen 20:30 Uhr und 09:50 Uhr, kam es in der Kleinottweilerstraße 32 in der Einfahrt des Anwesens zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein in der Einfahrt zum Parken abgestellter Pkw, Skoda Fabia mit KUS-Kreiskennzeichen durch einen anderen Fahrzeugführer beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss von der Unfallörtlichkeit, ohne die zur Schadensregulierung erforderlichen Feststellungen zu treffen.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder dem flüchtigen Unfallverursacher machen können. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Homburg (06841/1060).

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell