POL-SE: Wedel - Festnahme nach Sachbeschädigung durch Graffiti

Bad Segeberg (ots) - Am Donnerstag, den 16.06.2022, ist es in der Sievershüttener Kirchstraße zum Einbruchversuch in ein Einfamilienhaus gekommen. Als ein Anwohner um 23:00 Uhr auf seine Auffahrt fuhr, stellte er eine Person am Haus fest, die daraufhin floh. Im Anschluss stellte der Geschädigte ein beschädigtes Fenster fest. Die Person soll ungefähr 1,80 Meter ...

