Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Täterfeststellung im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen nach dreisten Diebstahl

29221 Celle (ots)

Am Donnerstag, gegen 23:10 Uhr, kam es zu einem dreisten Diebstahl im Bereich der 77er Straße. Eine 67 jährige Geschädigte aus Celle wurde auf ihrem Fahrrad von einer zunächst unbekannten männlichen Person aufgefordert anzuhalten. Diesem kam sie letztendlich nach, da der Beschuldigte Hilfe erbat. Der Beschuldigte ergriff dann unverhofft einen im Fahrradkorb der Geschädigten befindlichen Rucksack und flüchtete unter Mitnahme des Stehlgutes mit seinem Fahrrad zunächst in unbekannte Richtung. Im Rahmen eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen durch Polizeibeamte der Polizeiinspektion Celle, wurde ein amtsbekannter 19 jähriger Mann aus Eschede im Bereich des Heese-Platzes festgestellt und der hiesigen Dienststelle zugeführt. Ein Teil des Stehlgutes wurden bei einer durchgeführten Durchsuchungsmaßnahme an seiner Person beschlagnahmt und das Stehlgut im weiteren an die Geschädigte wieder ausgehändigt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Beschuldigte aus der hiesigen Dienststelle entlassen. Suchmaßnahmen nach dem noch fehlendem Stehlgut dauern an, da zu vermuten ist, dass der Beschuldigte das weitere Stehlgut auf der Flucht weggeworfen hat.

Polizeiinspektion Celle, ESD, DA 1, Zeitzer, PHK, EfÜ

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell