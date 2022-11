Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg-Heelden - Einbruch in zwei Wohnwagen

Isselburg-Heelden (ots)

Tatort: Isselburg-Heelden, Dekkers Waide; Tatzeit: 27.11.2022, zwischen 11.30 Uhr und 20.20 Uhr;

Bargeld und Schmuck haben Unbekannte am Sonntag in Isselburg-Heelden bei einem Einbruch erbeutet. Die Täter waren in zwei Wohnwagen eingedrungen, die auf einer Fläche an der Straße Dekkers Waide standen. Um in die Fahrzeug zu gelangen, hatten sie die Türen aufgehebelt. Das Geschehen spielte sich zwischen 11.30 Uhr und 20.20 Uhr ab. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell