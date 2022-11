Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Feuer im Mehrfamilienhaus - Feuerwehr löscht brennenden Küche im zweiten Obergeschoss

Düsseldorf (ots)

Düsseldorf - Freitag, 04. November 2022, 16:55 Uhr, Liebfrauenstraße

Am Späten Nachmittag sorgte eine brennende Küche in einem Mehrfamilienhaus für einen Einsatz der Feuerwehr Düsseldorf. Durch den schnellen Einsatz eines Löschrohres konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

Am späten Nachmittag wurde die Feuerwehr Düsseldorf zu einem gemeldeten Zimmerband im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses gerufen. Beim Eintreffen war bereits eine starke Rauchentwicklung aus dem Fenster im zweiten Obergeschoss erkennbar. Sofort endsendete der Einsatzleiter einen Löschtrupp in die Brandwohnung und einen Trupp zur Kontrolle des Treppenraumes und der darüber liegenden Wohnungen nach verletzten Personen. Im zweiten Obergeschoss brannte die Küche, welche vom Bewohner noch probiert wurde zu löschen. Der Bewohner war unverletzt und wurde vorsorglich vom Rettungsdienst versorgt. Schon nach kurzer Zeit konnte der Einsatzleiter Feuer unter Kontrolle an die Leitstelle übergeben. Im Treppenraum und in den darüberliegenden Wohnungen die gewaltsam geöffnet werden mussten, befanden sich keine Personen mehr, sodass niemand bei dem Einsatz zu Schaden kam. Anschließend wurden die betroffenen Wohnungen und der Treppenraum von der Feuerwehr mit einem Hochleistungslüfter vom Rauch befreit. Nach rund 90 Minuten konnte die Einsatzstelle der Polizei übergeben werden und die rund 20 Einsatzkräfte kehrten zurück zur Wache.

Original-Content von: Feuerwehr Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell