Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Mofa-Fahrer

Worms (ots)

Am Freitagmorgen kam es auf der K15 zwischen Hamm und Worms-Ibersheim zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Mofa. Der 16-jährige Mofa-Fahrer befuhr die K15 in Richtung Worms-Ibersheim. Der 36-jährige PKW-Fahrer befuhr einen Feldweg und beabsichtigte vor dem Mofa auf die K15 in Richtung Worms-Ibersheim einzubiegen. Hierbei konnte der Mofa-Fahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen, sodass es zum Zusammenstoß mit dem Heck des PKWs kam. Hierdurch stürzte der Mofa-Fahrer zu Boden und musste anschließend schwerverletzt ins Klinikum Worms verbracht werden. An dem PKW entstand durch den Zusammenstoß Sachschaden, an dem Mofa ein Totalschaden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell