Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfall zwischen PKW und Pedelec

Worms (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Pedelec-Fahrerin kam es am gestrigen Donnerstag in der Höhenstraße. Gegen 14:30 Uhr bog ein 58-jähriger PKW-Fahrer von der Doktor-Carl-Sonnenschein-Straße nach rechts in die Höhenstraße ab, als er eine 24-jährige Pedelec-Fahrerin übersah. Durch die Kollision kam die 24-Jährige zu Fall und wurde verletzt. Zu medizinischen Versorgung musste sie in ein Krankenhaus gebracht werden. Gegen den 58-jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

