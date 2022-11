Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfall mit leichtverletzten Personen

Worms (ots)

Am Freitagvormittag kam es auf der Zellertalstraße in Worms-Pfeddersheim zu einem Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem PKW. Der 68-jährige LKW-Fahrer befuhr zuvor bei starkem Nebel die Zellertalstraße aus Worms-Pfeddersheim kommend und beabsichtigte nach links in Richtung B47 abzubiegen. Hierbei übersah er den auf der Zellertalstraße entgegenkommenden 27-jährigen PKW-Fahrer, sodass es zwischen beiden Fahrzeugen zum Zusammenstoß kam. Zur Abklärung und möglichen Behandlung der Verletzungen wurden der PKW-Fahrer sowie die 26-jährige Beifahrerin ins Klinikum Worms, der LKW-Fahrer in die BG Klinik Ludwigshafen verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

