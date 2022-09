Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in Wohnhaus

Bad Gandersheim (ots)

Einbeck, Bruchhof, Freitag, 10.06.22, 10.00 Uhr - Samstag, 24.09.22, 18.30 Uhr EINBECK (schw) - In dem Tatzeitraum von Freitag, 10.06.22, 10.00 Uhr - Samstag, 24.09.22, 18.30 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem urlaubsbedingt leerstehenden Wohnhaus im Bereich des Einbecker Ortsteils Bruchhof. In dem Gebäude entwendeten der oder die Täter Schmuckgegenstände in Höhe von ca. 17.000,- EUR und entfernten sich unerkannt vom Tatort. Zeugen, die in dem oben genannten Tatzeitraum im Bereich Bruchhof verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell