POL-NOM: Schaufensterscheibe des SPD Parteibüro beschädigt

Northeim (ots) - Northeim, Friedrichstraße, Sonntag, 25.09.2022, 17.05 Uhr NORTHEM (Wol) - Zwei Personen leicht verletzt. Am Sonntag kam es um 17.05 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Friedrichstraße in Northeim. Bei dem Unfall verletzten sich zwei Personen. Ein 28-jähriger Northeimer befuhr mit einem Pkw VW die Friedrichstraße in Richtung Wilhelmstraße und musste auf Höhe der Wallstraße an einem ...

mehr