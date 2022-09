POL-NOM: Fußgänger bei Unfall leicht verletzt

Uslar (ots) - USLAR-VERLIEHAUSEN (js) 22.09.22, zwischen 17.00 h und 17.30 Uhr, Offenser Straße Ein bisher unbekannter Täter gelangte vermutlich durch ein geöffnetes Fenster in die Wohnung einer 85-jährigen Bewohnerin und durchsuchte mehrere Räumlichkeiten. Dort wurde Schmuck und Bargeld entwendet. Hinweise bitte an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571/926000. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim ...

mehr