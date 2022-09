POL-NOM: Diebstahl aus Mehrfamilienhaus

Uslar (ots) - USLAR (js) 20.09.22, zwischen 00:00 h und 18:15 Uhr, Oskar-Zeller-Straße Ein blauer PKW Peugeot wurde an insgesamt vier Stellen auf der Beifahrerseite über jeweils mehrere Zentimeter durch einen bisher unbekannten Täter zerkratzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500 EUR. Hinweise bitte an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571/926000. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar Pressestelle Telefon: 05571/92600 0 Fax: ...

