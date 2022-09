POL-NOM: Versuchter Diebstahl aus LKW

Einbeck (ots) - (Wüs) Am Vormitttag des 23.09.2022 kam es in Einbeck in der Papenstraße in der Zeit von 08:45 Uhr bis 10:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Als der Geschädigte zu seinem ordnungsgemäß geparkten schwarzen Opel zurückkehrte, stellte er an der hinteren Stoßstange frische Beschädigungen fest und erstatte Anzeige bei der Polizei. Augenzeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Einbeck unter ...

