BPOLI-WEIL: Gefährliche Körperverletzung im Zug - Zeugenaufruf

Weil am Rhein (ots) - Ein im Schuh versteckter, mutmaßlich gefälschter Aufenthaltstitel konnte durch die Bundespolizei bei einem 47-Jährigen aufgefunden werden. Nach Strafanzeige und Sicherstellung wurde die Ausreise des Mannes aus Deutschland überwacht. In der Nacht auf Freitag (03.06.2022) kontrollierte eine Streife der Bundespolizei einen aus Italien kommenden Fernbus am Grenzübergang Weil am Rhein - Autobahn. Ein ...

mehr